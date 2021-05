W nowym Szpitalu Żywiec urodziło się już 500 dzieci. Kobiety rodzą w znakomitych warunkach

Pan Torpeda wraca do domu! 6-letni Natanek z Sosnowca przeszedł operację usunięcia guza mózgu. Czuje się dobrze

Natan Gajk, 6-latek z Sosnowca, znany jako Pan Torpeda, przeszedł udaną operację usunięcia guza mózgu. Chłopczyk czuje się dobrze, a lekarze pozwolili mu wrócić na kilka dni do domu. We wtorek, 11 maja, chłopczyk wraz z mamą pojechał do domu w Sosnowcu. Oboje zrobili niespodziankę tacie chłopca i Olafowi, starszemu bratu. Rodzina nie wiedziała, że dziś do domu wróci mały wojownik. Teraz Natanek będzie miał trochę czasu na złapanie oddechu po operacji.