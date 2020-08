W Oknie Życia w Bielsku-Białej ktoś zostawił dziecko. To chłopczyk, który urodził się 26 sierpnia

Opiekujące się Oknem Życia siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu błyskawicznie zajęły się dzieckiem, zabezpieczyły go, a następnie zgodnie z procedurą wezwały pogotowie ratunkowe, które zabrało chłopczyka do szpitala.

To drugie dziecko, jakie zostało znalezione w Oknie Życia w Bielsku-Białej. Pierwsze dziecko, również chłopczyk, zostało zostawione ktoś 2 września 2016 r.

Jak poinformował ks. Robert Kurpios, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, dziecko jest zdrowe, choć wyziębione. Osoba, która przyniosła go do Okna życia zostawiła także karteczkę z datą i godziną narodzin chłopczyka – 26 sierpnia, godz. 16.45.

Okno Życia w Bielsku-Białej działa od 14 kwietnia 2009. Początkowo zajmowały się nim siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, obecnie opiekę nad nim sprawują siostry nazaretanki.

Okno Życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja oraz wyścielone miejsce dla dziecka. Po otwarciu okna włącza się alarm, który dyskretnie wzywa opiekujące się oknem osoby – najczęściej są to zakonnice. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.