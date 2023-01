W Olsztynie wręczono wyróżnienia za działalność w minionym roku. Do kogo trafiły olsztyńskie anioły?

Olsztyńskie anioły

Pomysł wręczania statuetek zrodził w 2007 r. w trakcie powstawania siedmiometrowej rzeźby „Olsztyńskiego Anioła Stróża” witającej na „Pańskiej Górze” wjeżdżających do Olsztyna od strony Częstochowy. Święcony wówczas Anioł zaistniał również na statuetkach wykonanych przez artystę Mariusza Chrząstka. Podczas uroczystości święcenia wójt Tomasz Kucharski pierwszą statuetką wyróżnił twórcę „anielskiej” rzeźby – Jana Wewióra.

„Olsztyński Anioł Stróż” to wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn. Statuetką uhonorowane zostają osoby lub podmioty, które przyczyniają się do rozwoju gminy Olsztyn, promują jej pozytywny wizerunek oraz działają na rzecz lokalnej społeczności. Laureaci wyłaniani są w pięciu kategoriach: działalność społeczna i troska o człowieka, edukacja i kultura, sport i turystyka, gospodarka i przedsiębiorczość oraz inne szczególne zasługi.

Spotkanie okazją do podziękowań

Uroczystość związana z wręczeniem statuetek „Olsztyńskiego Anioła Stróża” odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Była to również okazja do podziękowań za współpracę licznie zgromadzonym, zaprezentowania prac, które w ostatnich latach były realizowane przez olsztyński samorząd oraz przedstawienia planów na przyszłość. Wśród gości byli między innymi posłowie, reprezentanci władz wojewódzkich, przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie, a także Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Do tego oczywiście lokalni politycy, osoby związane z kulturą, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn i rzecz jasna laureaci olsztyńskich aniołów.