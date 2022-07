W pałacu Dietla w Sosnowcu zobaczycie najpiękniejszą łazienkę Europy XIX wieku! Wiedzieliście? Odkrywamy jej tajemnice

Piękna Łazienka w Pałacu Dietla w Sosnowcu

Łazienka znajdująca się w pałacu Dietla w Sosnowcu od wielu lat robi wrażenie. Można powiedzieć, że to łazienka jak ze snów. Wykonana jest w stylu późnego baroku, a pojawiają się w niej nawet elementy rokoko.

- Na środku łazienki znajduje się piękna, duża wanna w stylu rzymskim, tzw. impluwium, czyli wpuszczony basen kąpielowy na 800 litrów wody. Nad wanną znajduje się scena mitologiczna w ramie barokowej, przedstawiająca scenę mitologiczną. Wertując mitologię doszedłem do wniosku, że jest to Amfitryta, późniejsza małżonka Posejdona – opowiada Ryszard Szymonowicz, generalny konserwator Pałacu Dietla od 1997 roku.

Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy w tej wannie można by się wykąpać... można! Wprawdzie nie jest to oczywiście dozwolone dla każdego, ale na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kręcono tutaj sporo filmów, w których można zobaczyć właśnie wnętrze pięknej łazienki pałacu Dietla.