W Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej pojawiło się ogrodzenie i tabliczki z napisem: Teren budowy. Spółka Vena chce jednak stawiać hotel Piotr Sobierajski

Na terenie Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej pojawiło się właśnie ogrodzenie, a na nim tabliczki z napisem – Teren budowy. Wstęp wzbroniony. Zaniepokoiło to mieszkańców, bo były plany, by w tym miejscu powstał apartamentowiec. Co się zatem stało, że właściciel zaczął grodzić swoje grunty? A może rozpoczyna budowę hotelu, bo na tę inwestycję ma wciąż aktualne pozwolenie?