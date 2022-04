W parku Kościuszki w Czeladzi szukali 960 jajek wielkanocnych. Na najlepsze zespoły czekały nagrody

Wszystko to działo się w parku im. Tadeusza Kościuszki w Czeladzi. Wydarzenie było okazją do międzypokoleniowego spotkania, podczas którego starsi i młodsi, dzieci, rodzice, dziadkowie mieli okazję wspólnie spędzić czas, przy okazji dobrze się bawiąc. Nie zawsze znalezienie jajek było bowiem proste. A do tego nieco nie dostosowała się do przedświątecznej atmosfery pogoda, choć to nie przeszkadzało ostatecznie uczestnikom zabawy w poszukiwaniach. Jak informują organizatorzy ukrytych zostało dokładnie Na uczestników zabawy czekało aż 960 pisanek oraz dwa jajka niespodzianki.

