W Parku Śląskim otwarto Ogród Japoński. Staw to nie kąpielisko! Ludzie wchodzą do wody i moczą w zbiorniku stopy

Staw w Ogrodzie Japońskim w Parku Śląskim to nie kąpielisko!

Nie wolno wchodzić do zbiornika wodnego w Ogrodzie Japońskim w Parku Śląskim. Mimo to ludzie do wody wchodzą. Moczą w niej stopy, ręce. Ogród został dopiero co otwarty, 12 lipca, a już są problemy. Ludzie bowiem nie stosują się do regulaminu, w którym jasno można przeczytać, że nie wolno wchodzić do zbiornika wodnego. W ten sposób bezmyślnie zanieczyszczana jest woda. Obecnie woda jest krystalicznie czysta, ale długo taka nie pozostanie, jeżeli ludzie nie przestaną jej zabrudzać.

- Tuż po otwarciu ogrodu już mieliśmy sygnały, że ludzie wchodzą do wody. Do wody wchodzą m.in. dzieci, których nie pilnują rodzice, a którzy są przecież za nie odpowiedzialni. Dorośli też siadają na płytach i moczą stopy. Każde takie zamoczenie stopy zanieczyszcza ten zbiornik wodny. Woda za chwilę będzie brudna, bo nie zdążymy jej filtrować. Zbiornik co tydzień będzie i tak filtrowany, ale to nie pomoże, jeżeli ludzie nie będą szanować tego miejsca. To nie jest kąpielisko, a tych przecież w regionie nie brakuje - mówi Dagmara Piskorz, rzeczniczka Parku Śląskiego.