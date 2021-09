W piątek startuje Rajd Śląska. Najszybsi w Katowicach z pucharem od prezydenta. Wyjątkowa rywalizacja rozegra się w stolicy woj. śląskiego

Fani rajdów będą mogli obejrzeć wszystkie rajdówki z bliska, ale także porozmawiać z zawodnikami czy też „przybić piątkę” i dostać autograf. Kolejne rajdowe emocje czekają katowiczan w sobotę, wczesnym popołudniem. Na 13:30 zaplanowano start odcinka specjalnego Katowice o długości 1,5 km. W rajdach odcinek specjalny to zamknięta i zabezpieczona sekcja trasy, na której zawodnicy walczą o jak najkrótszy czas przejazdu od startu do mety.

- Nie każdy z nas interesuje się wszystkimi dyscyplinami sportu. To zrozumiałe. Mamy swoich ulubionych sportowców i zawody, którymi lubimy się emocjonować. Jednak niezależnie od tego czy jesteśmy fanami siatkówki, e-sportu, piłki nożnej, snookera czy też karate, warto doceniać wysiłki sportowców, którzy bardzo często muszą wiele poświęcić, by cieszyć nas – kibiców – rywalizacją na wysokim poziomie. Nie inaczej jest w rajdach samochodowych. Wiele cech jest potrzebnych, by odnieść w nich sukces. Jedną z nich jest determinacja. Między innymi dlatego zdecydowałem, by wyróżnić tych uczestników Rajdu Śląska, którzy na odcinku w centrum Katowic okażą się najszybsi. Jednocześnie wierzę, że emocje na najwyższych obrotach spodobają się mieszkańcom naszego miasta – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.