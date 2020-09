W Piekarach Śląskich powstały zatoki typu “kiss and ride”. To duże ułatwienie dla rodziców odwożących dzieci do szkoły

Piekary Śląskie: w mieście już działają pierwsze zatoki typu “kiss and ride”

Przy dwóch szkołach podstawowych w Piekarach Śląskich powstały zatoki typu “kiss and ride”. Czym się one charakteryzują? To wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju (ok. 1-2 min.), które najczęściej spotykane są przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych czy właśnie szkołach.