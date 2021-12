W Piekarach Śląskich trwa drugi etap przebudowy ul. Powstańców Warszawskich. Chodzi o ułatwienie komunikacji w centrum

W Piekarach Śląskich trwa drugi etap przebudowy ul. Powstańców Warszawskich

- Dzięki przeprowadzonym robotom możliwe będzie pozyskanie nabywców dla terenów inwestycyjnych, skomunikowanie ich oraz polepszenie układu komunikacyjnego w zatłoczonej części miasta. Możliwe też stanie się dalsze otwarcie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na północ od ul. Solidarności - wyjaśnia Wojciech Maćkowski, rzecznik prasowy piekarskiego magistratu.

Co istotne, wspomniana droga posłuży jako "bypass" do włączenia się w ul. Wyszyńskiego. Inwestycja pozwoli także na odpowiednie skomunikowanie z ulicą Traugutta i Mickiewicza oraz terenami Szpitala Chirurgii Urazowej. Ponadto w przyszłości przy ul. Solidarności, pomiędzy rondami, ma powstać kompleks sportowy, w którym do dyspozycji będzie m.in. basen kryty czy strzelnica. - Droga upłynni ruch w centrum - nie ma wątpliwości Wojciech Maćkowski.