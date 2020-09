W pociągach Kolei Śląskich można wreszcie kupić bilet kartą. Zmian jest więcej

Bilet kolejowy można kupić kartą w pociągu. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez pasażerów zmian w Kolejach Śląskich. Kartą, kupując bilet u konduktora, od dawna można było płacić w PKP Intercity czy Przewozach Regionalnych. Teraz możliwość taką wreszcie uruchomił nasz regionalny przewoźnik. Dla konduktorów i kierowników pociągów przygotowano ponad trzysta terminali płatniczych.

Oficjalnie o możliwości płacenia kartą podczas kupowania biletu w pociągu poinformowali w środę 9 września na peronie 2 katowickiego dworca marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki. - To duże udogodnienie dla pasażerów, bo każdy z nas wielokrotnie chciał w ostatniej chwili kupić bilet, a nie zawsze pod ręką była gotówka. Teraz mamy możliwość płatności kartą płatniczą lub blikiem, czyli jak ktoś nie ma karty, ktoś może ten kod wygenerować. To pokazuje, że idziemy w XXI wiek. Bardzo się cieszę, bo to bardzo nowatorskie rozwiązanie - mówił marszałek Chełstowski. - Cieszymy się, że mimo trudnego okresu możemy iść do przodu i wypełniać oczekiwania pasażerów, nie tylko jeśli chodzi o płatność zbliżeniową czy płatność blikiem - dodał prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki.

Obaj zapewniali, że w pociągach nie ma być problemu z zasięgiem, a załoga Kolei Śląskich została przeszkolona pod kątem obsługi terminali płatniczych. Obaj sami wypróbowali też nową możliwość w pociągu z Katowic do stacji Tychy Lodowisko kupując bilet do stacji Katowice Ligota. Marszałek Chełstowski zapłacił kartą, z kolei prezes Drzewiecki przy pomocy telefonu.

Koleje Śląskie to regionalny przewoźnik utworzony przez władze województwa śląskiego w 2010 roku. W październiku 2011 roku rozpoczął kursy na trasie Częstochowa - Gliwice. Dziś oprócz tej linii obsługuje połączenia ze stolicy województwa śląskiego do Oświęcimia, Tychów Lodowiska, Zwardonia, Bohumina, Raciborza i Kluczborka, linie Racibórz-Chałupki i Pszczyna-Rybnik oraz weekendowe połączenia do Zakopanego. Od grudnia, czyli od momentu wprowadzenia nowego rozkładu jazdy Koleje Śląskie mają wykonywać również kursy z Katowic do Krakowa.

Inną - prócz możliwości płacenia kartą w pociągu - nowością, która ma się niebawem pojawić w Kolejach Śląskich, ma być powołanie rzecznika praw klienta, do którego będzie można zgłaszać różnorakie uwagi i skargi związane z funkcjonowaniem przewoźnika. Pracę zacząć ma od 1 października. - Będzie to osoba przeznaczona do rozwiązywania sporów i przekazywania informacji, co trzeba usprawnić - wyjaśniał Jakub Chełstowski dodając, że Urząd Marszałkowski pracuje nad nowymi możliwościami dotyczącymi zakupu dodatkowego taboru. Zarówno marszałek, jak i prezes Kolei Śląskich podkreślili, że regionalny przewoźnik ma najniższe w kraju ceny biletów w pociągach osobowych i póki co nie są planowane żadne podwyżki. Przypomnijmy, że ich wprowadzenie zapowiedział niedawno operujący komunikacją autobusową, tramwajową i trolejbusową na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Zarząd Transportu Metropolitalnego.

