W pogotowiu ratunkowym w Katowicach dyżurują komandosi i weterani wojny w Afganistanie i Iraku

Łukasz Sikora, chorąży rezerwy, weteran misji pokojowej w Iraku i Afganistanie. Jako jeden z nielicznych polskich żołnierzy, ukończył elitarny kurs medyków sił specjalnych US SOCM w Stanach Zjednoczonych. Wrócił do wojska w ubiegłym roku, żeby pomagać podczas pandemii koronawirusa. Dziś jest jednym z 30 żołnierzy, którzy dyżurują w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Są zdyscyplinowani, nawiązują dobry kontakt z pacjentem, i co ważne, zawsze zachowują zimną krew.

- Wiele zachowań, jakie żołnierze przenoszą z wojska na grunt ratownictwa medycznego, jest bardzo przydatnych podczas interwencji – mówi Michał Kucap, pełnomocnik dyrektora ds. koordynacji i planowania WPR.