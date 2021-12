W Raciborzu ruszył Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy! Już wystąpiły gwiazdy. Zobaczcie zdjęcia z soboty

W sobotę 11 grudnia 2021 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu ruszył Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 18 grudnia w dawnej piastowskiej siedzibie każdy, niezależnie od wieku znajdzie coś interesującego dla siebie! Co ważne, wstęp na jarmark i wszystkie wydarzenia artystyczne jest dla wszystkich bezpłatny. Zapraszamy do obejrzenia obszernego fotoreportażu.