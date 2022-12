W Radlinie, w koksowni trwa rozruch instalacji KRAiC. Umożliwi ekologiczne wykorzystywanie powstającego w wyniku procesu koksowania gazu

W Koksowni Radlin należącej do JSW KOKS S.A. zakończone zostały prace montażowe w ramach projektu inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz kolumną odkwaszająco-odpędową” i od 21 listopada trwa rozruch instalacji realizowanej w ramach umowy podpisanej w sierpniu 2020 r. KRAiC – to powszechnie używana skrótowa nazwa instalacji katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa, umożliwiająca bardziej efektywne i ekologiczne wykorzystywanie powstającego w wyniku procesu koksowania gazu koksowniczego.

- Generalny Realizator Inwestycji (GRI) po zakończeniu wszelkich prac budowlano-montażowych zgłosił gotowość do rozruchu instalacji objętych projektem KRAiC. Dopuszczenie do rozruchu miało miejsce po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie instalacji oraz po akceptacji zakładowego zespołu specjalistów opiniujących - słyszymy w spółce JSW KOKS, do której należy radliński zakład.

Oddawana do użytkowania w Radlinie inwestycja pozwoli na głębsze oczyszczenie gazu koksowniczego, który wykorzystywany będzie do opalania powstającej na terenie Koksowni Radlin elektrociepłowni, mającej funkcjonować w wysokosprawnej kogeneracji, której praca będzie zaspokajać potrzeby własne zakładu, zaś nadwyżki ciepła i nadmiarowa energia elektryczna kierowane będą do odbiorców lokalnych oraz do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.