W ramach I edycji Zielonych Laboratoriów zmodernizowano salę lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach. Teraz rusza II edycja projektu

Spośród wszystkich nadesłanych prac Grupa Tauron wybierze 4 szkoły, które zostaną laureatami projektu i będą realizowały działania oraz prace w ramach tworzenia nowych Zielonych Laboratoriów Taurona.

Więcej informacji na temat II edycji projektu Zielone Laboratoria Taurona można uzyskać na stronie internetowej: https://laboratoria.tauron.pl/

Do wysyłania zgłoszeń do II edycji projektu Zielone Laboratoria Taurona namawia Dagmara Knapik, nauczyciel biologii ze Szkoły Podstawowej nr 14, która była lokalną inicjatorką projektu:

- Chciałabym to podsumować właściwie jednym zdaniem, że nowa pracownia to było minimum formalności przy maksimum dobrej energii ze strony Taurona. To była czysta przyjemność, z której teraz My, nauczyciele i nasi uczniowie możemy po prostu korzystać, co będzie miało na pewno swoje odzwierciedlenie w wynikach, które będą osiągać dzieci, jak i w tym co później będą robić, gdy będą kończyć szkoły średnie i zaczynać studia. Namawiam wszystkich bardzo serdecznie, żeby wziąć udział w drugiej edycji projektu. To świetna zabawa i fantastyczne korzyści.