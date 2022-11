W Rudzie Śląskiej wjechał w inne auto i uciekł. Ruszyło go po wszystkim sumienie. Zapłacił wysoki mandat Piotr Sobierajski

Policjanci już dwukrotnie w listopadzie w Rudzie Śląskiej mieli do czynienia z kierowcami, którzy po kolizji uciekali z miejsca zdarzenia. arc

Takie sytuacje na drodze nie zdarzają się często, ale w poniedziałek 21 listopada jednak do niej doszło. 62-letni mężczyzna spowodował w Rudzie Śląskiej kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Po nocnych przemyśleniach ruszyło go jednak sumienie i sam zgłosił się na policję. Jak się to wszystko skończyło?