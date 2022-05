W rybnickim szpitalu chcą na dwa miesiące zawiesić pracę chirurgii. Zwolnili się lekarze, nowi zaczną pracę dopiero od 1 sierpnia

Szpital w Rybniku chce zawiesić pracę oddziału chirurgii ogólnej

Na biurku wojewody śląskiego trafiło już pismo z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku o planowanym, czasowym zawieszeniu pracy oddziału chirurgii ogólnej. Oddział ma przestać przyjmować pacjentów z ostatnim dniem maja tego roku. Zawieszenie ma obowiązywać przez kolejne dwa miesiące. - Konieczność czasowego zaprzestania działalności leczniczej wynika, ze złożenia przez pięciu lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych wypowiedzeń umów ze skutkiem na 31 maja 2022. Złożenie wypowiedzeń przez lekarzy oznacza brak możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby personelu lekarskiego wymaganego do realizacji świadczeń na Oddziale Chirurgii Ogólnej - podkreśla w piśmie w wojewody Ewa Fica, dyrektorka lecznicy w Rybniku.

Obecnie w szpitalu w Rybniku na chirurgii zatrudnionych jest siedmiu lekarzy. Pięciu z nich to pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, dwaj to pracownicy etatowi. - Złożone wypowiedzenia umów cywilnoprawnych, oznaczają, że na przedmiotowym oddziale pozostanie jedynie dwóch lekarzy specjalistów gotowych do udzielania świadczeń. Biorąc pod uwagę, że oddział chirurgii liczy 60 łóżek szpitalnych, pozostała ilość lekarzy nie zabezpieczy możliwości prawidłowej realizacji świadczeń na rzecz pacjentów - tłumaczy dyrektor Fica. Dwaj, którzy nie złożyli wypowiedzeń, mają na czas zawieszenia oddziału, zostać przeniesieni do pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.