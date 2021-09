W Rybniku 1300 pierwszaków dostanie prezenty od miasta. Co jest w plecaku?

Na dołączonej do wyprawki okolicznościowej kartce kilka słów do pierwszaków skierował prezydent Rybnika Piotr Kuczera:

„Droga Pierwszoklasistko! Drogi Pierwszoklasisto! Dziś rozpoczynasz swoją wielką przygodę z nauką. Szkoła będzie Twoim drugim domem. To tutaj będziesz się uczyć, bawić i zdobywać nowe doświadczenia. To tutaj zyskasz kolejnych przyjaciół, odkryjesz swoje talenty, rozwiniesz zainteresowania. Niech nauka nie będzie dla Ciebie obowiązkiem, lecz radością z poznawania świata. Życzę Ci powodzenia na szkolnej drodze. Oby doprowadziła Cię tam, dokąd sięgają Twoje marzenia.”