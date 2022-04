W Rybniku budują nowoczesny blok mieszkalny w samym centrum. Zostały już tylko dwa wolne mieszkania

Ostatnia szansa na to, by zamieszkać w budynku przy ul. Gen. J. Hallera. Rybnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło nabór uzupełniający – na wnioski o zawarcie umowy najmu czeka do 5 maja. W ofercie już tylko dwa mieszkania. W pierwszym terminie po 80 mieszkań zgłosiło się 87 chętnych. Spośród tych wniosków 78 zostało rozpatrzonych pozytywnie. A to oznacza to, że w puli wolnych mieszkań zostały dwa, małe 44-metrowe lokale.

– W pierwszym naborze liczba wniosków przewyższyła ilość oferowanych mieszkań, jednak okazało się, że kilka aplikacji musiało zostać odrzuconych ze względów formalnych związanych np. z niezgodnością złożonych dokumentów z warunkami najmu określonymi w regulaminie TBS. W ten sposób otwarła się droga dla tych, którzy z jakichś przyczyn nie wzięli udziału w pierwszym naborze, a chcieliby zamieszkać w tej prestiżowej lokalizacji. Podobnie jak w trakcie pierwszego naboru, także i tym razem pierwszeństwo w zawarciu umowy przysługiwać będzie najemcom, którzy podpiszą umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego – wyjaśnia Olgierd Zaraś, Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.