W Rybniku chcą powołać miejską spółkę zajmującą się komunikacją autobusową

Aby rozwijać transport publiczny, Rybnik chce dokonać przekształceń organizacyjno-własnościowych, które polegać będą na utworzeniu komunikacyjnej spółki miejskiej.

– Miasto jest na etapie przygotowania odpowiednich dokumentów, które pozwolą na utworzenie spółki. W budżecie na 2022 rok przeznaczono 5 mln zł na kapitał zakładowy spółki, co ma pozwolić na utworzenie infrastruktury do obsługi pojazdów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zarezerwowano środki na zakup taboru oraz stworzenie zaplecza techniczno-administracyjnego – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Środki te pozwolą na samodzielne funkcjonowanie spółki od początku kwietnia 2022 r., jako podmiotu spełniającego określone zadania, które do tej pory były wykonywane przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku – dodaje prezydent.