W Rybniku mężczyzna wszedł do studzienki kanalizacyjnej. Utknął w niej na całą noc. Sam wezwał pomoc!

Rybnik: w Niewiadomiu mężczyzna wpadł do studzienki

Mężczyzny szukały służby

I to właśnie, gdzieś pomiędzy tymi miejscami miał wpaść do studzienki kanalizacyjnej. Sam mężczyzna dokładnie nie wiedział, w którym miejscu to się stało. Teren był przeczesywany przez służby, którym udało się już odnaleźć mężczyznę. Obecnie udało się go już odnaleźć, służby starają się go wydostać na zewnątrz.