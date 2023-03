W Rybniku odbył się bieg dla Wojtka Parzycha, który uległ fatalnemu wypadkowi w Afryce. Zobaczcie zdjęcia z charytatywnej imprezy

Wojtek Parzych to wielki pasjonat biegania

Człowiek, które w przeszłości organizował imprezy rekreacyjne dla małych, dużych i choć sam biega zaledwie od kilku lat, to już zdążył zarazić pasją do tej formy rekreacji rzesze rybniczan. Mowa o Wojtku Parzychu, który kilka tygodni temu uległ fatalnemu wypadkowi w Kenii, gdzie został potrącony przez samochód, notabene w czasie biegu. Wojtek jest już po kilku zabiegach, ale powrót do pełnej sprawności to jeszcze długa droga.