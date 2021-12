W Rybniku oddycha się lepiej niż jeszcze rok temu. Najnowszy ranking Polskiego Alarmu Smogowego. Gdzie jest najgorsze powietrze?

Lepsze powietrze w Rybniku

Teraz jest nieco lepiej. Rybnik spadł na czwarte miejsce w rankingu w którym brane było pod uwagę zanieczyszczenie benzo[a]pirenem. Spadek nie jest wprawdzie wielki pod względem lokat, ale co ma znaczenie – zmniejszyła się średnia wartość zanieczyszczenia powietrza tym rakotwórczym związkiem.

Według danych Polskiego Alarmu Smogowego średnia za rok 2020 wyniosła w przypadku Rybnika 9 (wartość w ng/m3 przy normie: 1 ng/m3), co oznacza spadek aż o 4 ng/m3! To spory sukces, bo będący od lat na pierwszej pozycji Nowy Targ wciąż ma średnią na poziomie 18. Więcej benzo[a]pirenu w powietrzu niż w Rybniku, mają teraz mieszkańcy Nowej Rudy, Nowego Sącza, Suchej Beskidzkiej. Tyle samo co u nas benzo[a]pirenu znajdziemy także w powietrzu w uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój!