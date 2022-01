W Rybniku pada mała, osiedlowa księgarnia. W akcję jej ratowania włączyli się czytelnicy i urzędnicy

Księgarnia „Logika” w Rybniku ma problemy

- Zapraszamy do księgarni "Logika" w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Pan Ryszard prowadzi tę księgarnię od trzech lat, ale mówi, że całe życie robi w makulaturze. Jednak od jakiegoś czasu między regałami zaczął hulać wiatr. Jeszcze kilka tygodni i księgarnia zostanie zamknięta – apelują urzędnicy na oficjalnym, miejskim profilu w mediach społecznościowych.

O kłopotach sympatycznego właściciela księgarni poinformował urzędników pan Grzegorz, stały czytelnik, któremu los ulubionego sklepu najwyraźniej nie jest obojętny. Na półkach, w sklepie pana Ryszarda znajdziecie setki, jeśli nie tysiące interesujących pozycji. Jest literatura piękna, fantastyka, książki dla dzieci. - A jeśli nawet nie znajdziesz tego, co akurat potrzebujesz, to pani Ryszard zamówi, ściągnie, załatwi – reklamują księgarnię bywalcy.

Księgarnia „Logika” mieści się na boguszowickim osiedlu, przy ulicy Lompy 20, na końcu dolnego pasażu sklepu "Stokrotka".

W sobotę jest otwarta od godz. 9 do 13, a w tygodniu od poniedziałku do piątku od 13 do 17. Płatność tylko gotówką!