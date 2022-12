W Rybniku powstaje miejska wersja "Opowieści Wigilijnej". Na scenie zobaczymy prezydenta, urzędników, znaną lekarkę i proboszcza

Całość to radosne spotkanie pasjonatów sztuki teatralnej i zaproszonych gości, którzy pragną zachęcić do wspólnego i radosnego świętowania okresu Bożego Narodzenia. Co ważne, po spektaklu odbędzie się zbiórka na rzecz Fundacji mAli Wspaniali wspierającej rozwój działalności leczniczej Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.