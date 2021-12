W Rybniku ruszyła budowa stacjonarnego hospicjum. Będzie gotowe w 2023 roku

Obiecywali, że budowa hospicjum w Rybniku ruszy jeszcze w tym roku i tak się stało. Przy ulicy Barbórki w rybnickiej dzielnicy Niedobczyce rozpoczęła się właśnie budowa gmachu. Powstanie tutaj łącznie 30 miejsc dla pacjentów wymagających stałej opieki oraz 10 miejsc dla pacjentów pozostających w opiece dziennej.

- W przyszłości to miejsce poprowadzi Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, która była inicjatorem tego pomysłu. Koszt budowy to 27 mln zł. Blisko 15 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.