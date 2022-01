W Rybniku za pomocą dronów sprawdzają czym palimy w piecach. Ruszyły też kontrole posesji

Rybnik. Drony sprawdzają czym w piecach palą mieszkańcy

To czym palimy w piecach i to za pomocą jakiego pieca ogrzewamy swój dom, sprawdzają teraz strażnicy miejscy i drony! Te już od kilku dni latają nad Rybnikiem. Zbierają dane i przekazują je strażnikom. Ci wiedzą dokładnie co wydobywa się z poszczególnych kominów i gdzie należy iść z kontrolą. Ci właściciele posesji, którzy nie wymienili swojego starego pieca otrzymują mandaty. Ci, którzy mają stary piec, ale oczekują na podłączenie nowego, ale podłączenie do sieci gazowej dostają pouczenia. I mogą być pewni, że za kilka dni kontrolę strażnicy w ich domu przeprowadzą ponownie.