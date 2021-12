W Siemianowicach Śląskich powstała pierwsza jadłodzielnia

Zawsze można przyjść i przynieść. Zawsze można przyjść i zabrać

Funkcjonowanie jadłodzielni jest proste i każdy może zaangażować się w pomoc. Wystarczy przyjść na ul. Oświęcimską 16 w Siemianowicach Śląskich i włożyć jedzenie do lodówki stojącej przy wejściu do kamienicy. Co można przynosić? Najlepiej przetworzone produkty, ale mogą to być wszystkie rzeczy, które sami chcielibyśmy zjeść. Żywność może odebrać każdy, kto ma taką potrzebę i gdy tylko się ona pojawi - jadłodzielnia jest dostępna 24 godziny na dobę.