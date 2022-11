W śląskich miastach pojawiają się bożonarodzeniowe choinki. Drzewka stoją już m.in. w Bytomiu i Katowicach MS

Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze 7 tygodni, to w śląskich miastach pojawia się już coraz więcej ozdób i dekoracji. Choinki stanęły już m.in. w Katowicach i Bytomiu. Drzewko w Katowicach na razie nie jest jeszcze wystrojone, ale już cieszy przechodniów. Choinka, która stanęła przy bytomskim Selgrosie, jest pełna świateł, a na jej szczycie rozbłysła już świąteczna gwiazdka. Czy to nie za szybko? Zdania są podzielone...