W Śląskiem utonęło już osiem osób! W tych akwenach trzeba szczególnie uważać. Sprawdź, gdzie doszło w tym roku do tragedii nad wodą

Gdzie w woj. śląskim dochodziło do utonięć? Tutaj musicie szczególnie uważać!

Jak pokazują statystyki, najczęściej do utonięć dochodzi w jeziorach, na drugim miejscu są rzeki, a na trzecim pozostałe akweny, w tym morze. Głównymi przyczynami utonięć są kąpiel w miejscu niestrzeżonym, kąpiel w miejscu zabronionym i po prostu zupełne lekceważenie zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą, przecenianie swoich możliwości oraz alkohol. – Alkohol przyczynił się do większości tegorocznych utonięć w województwie śląskim. Pamiętajmy, że żywioł nie wybiera, a stracić życie w wodzie może każdy, kto korzysta z kąpieli lub aktywności w wodzie – czytamy w komunikacie policji.

Od początku roku doszło do 8 utonięć. Miały one miejsce w Mikołowie, Będzinie, Bytomiu, Tychach, Jaworznie, Tarnowskich Górach, Będzinie i Żywcu. Ofiarami byli mężczyźni w wieku od 23 do 75 lat. Rok wcześniej woda pochłonęła łącznie aż 18 ofiar, z tego 14 straciło życie w wakacje.