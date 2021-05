W Sławkowie autobusy linii 634 nie kończą już kursów na rynku. Końcowy przystanek trzeba przygotować na nowo

Dzięki tym zmianom mieszkańcy mogą więc jechać linią 634 dalej, a nie muszą z konieczności - po zmianie rozkładów jazdy części kursów - wysiadać na rynku. Zmiana kursów przez ZTM była dla pasażerów i władz samorządowych, co same podkreślają, zaskoczeniem.

Obie strony zdecydowały się jednak ostatecznie usiąść do wspólnych rozmów, by znaleźć wyjście z tej komplikującej życie mieszkańcom sytuacji. Jak widać, udało się.

– W najbliższych miesiącach przeprowadzimy prace modernizacyjne końcowej pętli. Tak, by poprawić jej możliwości techniczne, a także po to, by w jej pobliże mógł powrócić przystanek. Plan jest taki, aby był on zlokalizowany przed wjazdem na pętlę. Sama pętla natomiast pozostanie miejscem wyłącznie do zawracania i postojów wyrównawczych autobusów - dodaje.