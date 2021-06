W Sławkowie powstaną łąki kwietne. W Parku Doliny Białej Przemszy pojawi się ponad 120 gatunków roślin

Dzięki sprzyjającej pogodzie pod koniec maja maja w trzech miejscach założone zostały łąki kwietne i zasiana została trawa. – Przez takie wspólne zaangażowanie w akcję chcieliśmy pokazać, że każdy może zrobić coś dobrego dla przyrody, a co za tym idzie również dla siebie. Mam nadzieję, że wkrótce doczekamy się nie tylko pięknie ubarwionych przestrzeni spacerowych, ale sprawimy też, że nasze łąki staną się azylem dla wielu gatunków pożytecznych owadów – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Czym będą sławkowskie łąki kwietnie w Parku Doliny Białej Przemszy? Łąka kwietna to zbiorowisko wielu gatunków traw, turzyc i roślin dwuliściennych, które tworzą dom i przestrzeń do rozwoju wielu gatunków owadów, ptaków, drobnych ssaków, płazów i gadów.

– Wysiana w Sławkowie mieszanka została opracowana specjalnie na potrzeby realizowanych przez nas projektów i zawiera ponad sto dwadzieścia gatunków roślin, z których wszystkie to gatunki rodzime – informuje Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza Sławkowa do spraw ochrony środowiska. – Są to w stu procentach rodzime rośliny łąkowe występujące w naszym kraju w stanie naturalnym. Mieszanka została wzbogacona roślinami miododajnymi, mającymi ogromne znaczenie dla naszych krajowych zapylaczy, jak i słonecznikiem, którego nasiona stanowić będą doskonałą bazę pokarmową dla wielu gatunków ptaków - dodaje.