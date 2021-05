W sobotę 8 maja otworzyły się hotele i pensjonaty. Beskidy czekają na turystów. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik

- Wszyscy czekają na turystów. Obiekty są przygotowane. Pogoda w ten weekend ma dopisywać, szlaki są otwarte, kolejki linowe działają, więc nic tylko przyjeżdżać - stwierdziła Sandra Kulka z Informacji Turystycznej w Szczyrku. Dodała, że w piątek od samego rana odebrała sporo turystów pytających o to, jakie atrakcje w miejscowości są otwarte.

Tadeusz Papierzyński podkreślił, że hotelarze mocno dbają, żeby wszystkie zalecenia sanitarne były przestrzegane, by turyści czuli się bezpiecznie. Dodał, że z tego, co się dowiadywał, to zainteresowanie przyjazdem na weekend w Beskidy jest spore.