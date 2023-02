W sobotę w Spodku Sound of Gravity - Ekstremalny Teatr. Trwają przygotowania do tego wydarzenia. Zobacz ZDJĘCIA

23.02.2023 r. Przygotowania do wydarzenia Sound of Gravity w Spodku.

W sobotę 25.02.2023 r. w Spodku odbędzie się widowisko Sound of Gravity - Ekstremalny Teatr. Pod dachem legendarnej hali odbędą się akrobatyczne pokazy freestyle motocrossu oraz rowerowe. Początek o godz. 18. W czwartek 23 lutego rozpoczęły się przygotowania do tego widowiska. Zajrzeliśmy do Spodka, aby sprawdzić co tam się teraz dzieje. Zobacz ZDJĘCIA!

Ciężarówki ze sprzętem

- Jesteśmy w trakcie montażu. Przyjechało 10 ciężarówek ze sprzętem załadowanym po brzegi - mówi Maciej Kiwak, prowadzący wydarzenie i organizator Sound of Gravity. - W tej chwili jest to montowane w Spodku. Może to jest mało spektakularny moment, ale być może najważniejszy, no bo gdyby nie ten montaż nic innego nie mogłoby się tutaj zadziać. Proces logistyczny rozpoczął się w czwartek rano, wieczorem powinno się udać prawie wszystko skończyć, maksymalnie w piątek rano, bo już jutro zaczynamy treningi.

Zobacz ZDJĘCIA ze Spodka, 23.02.2023 r.

Jakie elementy ustawiane są na płycie Spodka?

- Będą dwa mobilne lądowania do freestyle motocrossu, dwa niezależnie wybicia, wieża najazdową dla rowerzystów i jeszcze jedno lądowanie - dla rowerzystów. Jest więc całkiem sporo tego sprzętu, do tego jeszcze efekty świetlne, pirotechnika. Szykuje się dobre show - ocenia Kiwak.

Kto wystąpi w Katowicach?

- Mamy łącznie 25 zawodników. Jest to czołówka polska i europejska. Jeśli chodzi o rowerzystów, to te dwa najbardziej znane nazwiska, to Dawid i Szymon Godziek. Jeśli chodzi o freestyle motocross też mamy zawodników czołówki europejskiej, zawodników, którzy startowali w mistrzostwach świata. Są m.in. Brice Izo, Tobias Finck, Freddy Peters. U Polaków nastąpiła zmiana, wskoczył na zastępstwo Mikołaj Tempka, jeden z najlepszych młodych zawodników w Polsce. Będzie też jedna dziewczyna, na rowerze wystąpi Natalia Niedźwiedź. Powinno się naprawdę tutaj dziać! - dodaje organizator wydarzenia.

Motocykl do skakania