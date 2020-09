W Sosnowcu pojawił się śnieg. To twórcy filmu o Grzegorzu Przemyku pt. "Żeby nie było śladów" kręcili kolejne zdjęcia

We wtorek, 8 września na sosnowieckim Zagórzu pojawił się śnieg. Na szczęście to jeszcze nie zima, ale kolejne zdjęcia do filmu "Żeby nie było śladów" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Twórcy filmu wrócili do Sosnowca, by tym razem, zrealizować nocne ujęcia, w bardziej zimowej scenerii. Dlatego zanim aktorzy pojawili się na planie, konieczne było sztuczne naśnieżanie.