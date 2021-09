W Sosnowcu przy ulicy Staszica zamiast centrum logistycznego powstanie osiedle? Działka jest na sprzedaż

Czy to koniec utrapienia mieszkańców Sosnowca? Przy ulicy Staszica miało powstać centrum logistyczne, chciała je postawić tutaj firma Panattoni. Mieszkańcy jednak protestowali, bo nie chcieli m.in. by hale powstały blisko centrum miasta, a pod nosem jeździły im tiry.

W internecie pojawiała się oferta na sprzedaż działki przy ulicy Staszica w Sosnowcu. Jej powierzchnia to 63 000 m2, a właściciel chce za nią 25 milionów złotych (Cena za m2: 396,83 zł). Jak czytamy w opisie, teren jest niezabudowany i ma ogromny potencjał inwestycyjny. Właściciel podkreśla, że brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozwala na realizację autorskiego projektu. Prezentuje również bliskość działki do terenów zielonych, centrum handlowego, komunikacji miejskiej czy innych osiedli. Ogłoszenie brzmi jakby było wystawione pod inwestycje mieszkaniową dla jakiegoś dewelopera. I choć nie ma takiej informacji w ogłoszeniu, to już filmik nie pozostawia złudzeń, że jest to właśnie działka dla dewelopera.