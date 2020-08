W Sosnowcu staną pojemniki na nakrętki. Mieszkańcy będą mogli udzielać się charytatywnie

Mieszkańcy Sosnowca już wkrótce będą mogli wrzucić niepotrzebne im nakrętki po napojach do specjalnego pojemnika, który pojawi się w mieście. Pierwszy z nich ma pojawić się w Zagórzu. To inicjatywa radnego Damiana Żurawskiego, który tym samym zachęca mieszkańców do wrzucenia nakrętek. Pieniądze z nich zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitacje małego Maksymiliana.

Pojemnik na nakrętki stanie w Sosnowcu. Pomożemy Maksowi Już wkrótce w Sosnowcu będzie można wrzucić plastikowe nakrętki po napojach do wielkiego pojemnika. Tym samym wesprzemy szczytny cel. Z taką inicjatywą wyszedł Damian Żurawski, sosnowiecki radny. Zgłosili się do niego rodzice małego chłopca. Maksymilian urodził się jako skrajny wcześniak i wymaga przede wszystkim intensywnej rehabilitacji ruchowej, terapii wzroku, a także zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny. - Rodzice Maksa od dłuższego czasu zbierają nakrętki i organizują różne akcje, niestety w dobie pandemii jest to strasznie utrudnione, dlatego najlepszym rozwiązaniem, będzie zakupienie pojemnika na nakrętki, który będzie specjalnie przeznaczony na zbiórkę leczenia Maksa - napisał radny Damian Żurawski. Założył zbiórkę na portalu Zrzutka.pl, która już się zakończyła, a cel, czyli uzbieranie 2250 zł, został osiągnięty. Mieszkańcom bardzo spodobał się ten pomysł. Pojemnik pojawi się w Zagórzu. Pieniądze, które uda się zebrać za nakrętki, zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitacje chłopca.

- Pojemnik prawdopodobnie pojawi się w Parku Kępa w Zagórzu, to będzie chyba najrozsądniejsze miejsce - informuje nas Damian Żurawski. Jeśli uda się ustalić, by pojemnik stanął właśnie w tym miejscu, to będzie to strzał w dziesiątkę. To w tym miejscu często spacerują i odpoczywają mieszkańcy Zagórza. Jest tutaj skatepark, na którym bawią się i ćwiczą młodzież i dzieci. A już wkrótce stanie także tężnia solankowa, która powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podobny pojemnik stanął już w Wojkowicach. Mieszkańcy mogą więc wrzucać do niego nakrętki, które później zostaną przekazane na szczytne cele. Jak przyznaje radny, w Strzemieszycach w Dąbrowie Górniczej jest firma, która może zrobić taki pojemnik za mniej pieniędzy, niż wcześniej planowano.

Będą kolejne pojemniki na nakrętki w Sosnowcu Pojemnik, który stanie wkrótce w Zagórzu nie będzie jedynym. Udało nam się także dowiedzieć, że wkrótce w mieście pojawi się kolejny pojemnik.

- Razem z miastem ustaliliśmy, że w Sosnowcu pojawią się takie pojemniki na nakrętki, ale trochę w innym kształcie. Nie mogę jeszcze nic zdradzić, ale wydaje mi się, że taki pojemnik z miasta stanie u nas w ciągu kolejnego miesiąca - mówi Damian Żurawski. Podobną zbiórkę na Zrzutka.pl organizuje obecnie Łukasz Krawiec, również sosnowiecki radny. - Pojemnik zostanie postawiony w Kazimierzu Górniczym w miejscu, do którego będą mieli jak najlepszy dostęp mieszkańcy dzielnic wschodnich Sosnowca - informuje Łukasz Krawiec.

Nie ma jeszcze ustalonej dokładnej lokalizacji pojemnika. Oczywiście, najpopularniejsze miejsce, jakie przychodzi do głowy to Parku Kuronia. Tam codziennie wolny czas w słoneczne dni spędzają setki ludzi. To popularne miejsce, w którym na pewno udałoby się zebrać mnóstwo nakrętek.