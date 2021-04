W szeregi śląskich terytorialsów wstąpił Carbon. Pies wraz z Aresem i Byczkiem towarzyszy grupie poszukiwawczo - ratowniczej

Przemysław Czarnek: Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, powrót dzieci do szkół jest możliwy. Kiedy dzieci wrócą do szkół? W kwietniu?

Uczniowie klas I-III wrócą do nauki w szkole jeszcze w kwietniu? Tego chce minister edukacji Przemysław Czarnek. Wszystko będzie zależeć od rozwoju epidemii w kraju. Jeżeli utrzyma się trend spadkowy, to jest spora szansa, że dzieci klas I-III wrócą do szkół. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, że aktualne obostrzenia obowiązują do niedzieli - 25 kwietnia.