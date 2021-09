W szkołach na Śląsku uczniów czekają zmiany. Będą szczepienia, ale brakuje nauczycieli. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Monika Chruścińska-Dragan

Maseczki i dystans na korytarzach, mierzenie temperatury przed wejściem i płyn do dezynfekcji w każdej sali. To będzie kolejny rok szkolny naznaczony pandemią koronawirusa. Mimo wcześniejszych obaw, uczniowie rozpoczną go stacjonarnie. W woj. śląskim będzie to ok. 550 tys. uczniów i słuchaczy szkół dla młodzieży i dorosłych. Zastaną zasady, które znają z minionego roku. Szkoły, jak przekonuje śląska kurator oświaty Urszula Bauer, są na przyjęcie uczniów przygotowane. Tylko nauczycieli brakuje. W bazie kuratorium widnieje nadal około tysiąc ofert pracy. Z tego połowa dotyczy zatrudnienia pedagoga na pełny etat.