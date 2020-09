W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu otwarto dziś po kapitalnym remoncie oddział okulistyki

- Warunki są europejskie, oddział czysty i dobrze wyposażony, a personel bardzo miły. Plusem jest również to, że po zabiegu można wrócić do domu jeszcze w tym samym dniu – mówi pan Stanisław – jeden z pierwszych pacjentów oddziału, skierowany na operację usunięcia zaćmy.

- Witrektomia to operacja mikrochirurgiczna, dzięki której możemy leczyć odwarstwienie siatkówki, retinopatię cukrzycową, krwotoki do ciała szklistego i otwory w plamce żółtej” - tłumaczy Ewa Karoń, kierownik Oddziału Okulistyki Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Szwajcarski aparat do usuwania zaćmy

Szpital posiada pierwszy w Polsce innowacyjny, szwajcarski aparat do usuwania zaćmy, który podnosi bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Podczas operacji usuwana jest zmętniała soczewka, a następnie wprowadzana nowa, sztuczna, dzięki czemu pacjent widzi lepiej.

- To wspaniałe, kiedy widzimy, że po operacji pacjent przychodzi na kontrolę w pełni samodzielny i mówi, jak bardzo poprawiła się jego jakość życia”. – mówi Ewa Karoń.

Prawie dwa miliony złotych na remont

Remont oddziału kosztował 1,9 mln zł, z czego milion to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe.

- To jest inwestycja, która służy naszym mieszkańcom i jestem przekonany, że pacjenci będą zadowoleni z usług, jakie teraz może zaoferować oddział. Całemu personelowi życzę, by dobrze się tu pracowało – mówił podczas otwarcia Gabriel Dors, starosta zawierciański.

Co ważne zmniejszyły się także kolejki do zabiegów okulistycznych. Przykładowo czas oczekiwania na usunięcie zaćmy wynosi maksymalnie miesiąc, a w przypadkach pilnych do 7 dni.