W tej dzielnicy znalazłem pokłady dobra i szlachetności - mówi Łukasz Kowalski, reżyser filmu "Lombard", ktory nakręcono na bytomskim Bobrku

- Czuliśmy z ekipą od początku, że poruszamy temat ważny i aktualny, że pokazujemy obraz Polski, o którym wielu nie wie lub wolałoby zapomnieć. Obraz bolesny ale i prawdziwy - mówi Łukasz Kowalski, reżyser filmu "Lombard". Dokumentalna opowieść o ludziach prowadzących lombard na bytomskim Bobrku zyskała uznanie widzów i krytyków, także poza granicami naszego kraju. Film pokazywany był już na wielu międzynarodowych festiwalach, zdobył już 11 nagród, zaś od 4 listopada gości na ekranach polskich kin.

O czym jest "Lombard"?

Jola i Wiesiek to para w życiu i biznesie z Bytomia. Wraz z trójką swoich pracowników prowadzą prawdopodobnie największy lombard w Europie. Czas jego świetności minął jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem. Pozbawieni środków do życia mieszkańcy „polskiego Detroit” znoszą pod zastaw coraz bardziej absurdalne i bezużyteczne przedmioty. Upadającemu biznesowi nie pomagają ani szalone, marketingowe pomysły Wieśka, ani tym bardziej czułe serce Joli, która klientów wspiera nie tylko dobrym słowem, ale i gorącą zupą czy ciepłym kożuchem. Choć lombard przynosi straty, to staje się ważnym centrum życia lokalnej społeczności. Wkrótce jednak znajduje się na krawędzi bankructwa, a związek Joli i Wieśka zostaje wystawiony na próbę. W obliczu nadciągającej katastrofy, właściciele podejmą ostatnia próbę ratowania biznesu i miłości.

Rozmowa z Łukaszem Kowalskim, reżyserem filmu "Lombard"

To chyba jedyny lombard na świecie, który ma na koncie tyle nagród?

- Nie sprawdzałem, ale to może być prawda (śmiech). Nasz „Lombard” jest obecnie najczęściej pokazywanym polskim filmem dokumentalnym za granicą. Od chwili światowej premiery w Danii na CPH:DOX, która odbyła się w marcu, film był pokazywany na ponad dwudziestu międzynarodowych festiwalach europejskich jak choćby: Vision du Reel (Szwajcaria) DOCLisboa (Portugalia) , MakeDox (Macedonia), AIFF (Grecja), IDFA (Holandia), ASTRA FILM (Rumunia) Ji.Hlava (Czechy), DOK Leipzig (Niemcy). Film miał też pokazy poza Europą, na dużych międzynarodowych festiwalach w Izraelu, Australii i Indiach. I zdobył sporo prestiżowych nagród, zarówno w Polsce jak i za granicą. Mamy ich już na swoim koncie jedenaście. Jest to dla nas wielka radość i duma, tym bardziej, że to jeszcze nie koniec. Przyszły rok też będzie należał do nas. W 2023 rozpoczynamy podróż po obu Amerykach, której nie możemy się już doczekać. Ale na razie jeszcze zapraszamy wszystkich do polskich kin, które już od ponad miesiąca pokazują nasz „Lombard” w całej Polsce.