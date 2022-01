W trakcie 4 Design Days w Katowicach trwają dyskusje o trendach mieszkaniowych i architektonicznych. Kto upiększa wnętrze konferencji?

Od kilku lat nasza firma jest dostawcą mebli na główne strefy budowane na 4DD – mówi Aneta Stojak, brand manager Colors of Design. Organizator co roku zlecana nam budowę zarówno stref otwartego, jak i ograniczonego dostępu - informuje.

Na wydarzeniu nie brakuje licznych, cenionych wystawców, którzy chwalą się swoimi najnowszymi kolekcjami. Dzięki temu MCK w Katowicach wygląda wyjątkowo i na każdym kroku można znaleźć inspiracje. To wszystko nie udałoby się bez udziału firmy Colors of Design, która od lat pracuje przy aranżacji wnętrz wielu wydarzeń.

Do Katowic zjechali się wybitni światowi architekci i designerzy, by podczas 4DD wspólnie z przedstawicielami świata biznesu debatować na temat najnowszych trendów w architekturze, designie i nieruchomościach.

Z każdym rokiem aranżacje przygotowywane przez Colors of Design są inne i zaskakują na nowo. Prace nad projektem rozpoczynają się dużo wcześniej od ustalenia propozycji spójnej z wizją organizatora. 4DD to dla wypożyczalni mebli eventowych doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.