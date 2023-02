W tych śląskich miastach najwięcej osób umiera na nowotwory. Które miasta są w czołówce tego ponurego rankingu?

W tych śląskich miastach najwięcej osób umiera na nowotwory

Gdzie najwięcej osób choruje i umiera na nowotwory w Śląskiem? Statystycznie można to przedstawić za pomocą zgonów, które były spowodowane przez nowotwory.

Nowotwory co roku zabierają życie tysiącom Polaków, innym zmieniają je nie do poznania, bo po usłyszeniu diagnozy życie pacjenta przynajmniej na kilka miesięcy całkowicie się zmienia.

W leczeniu nowotworów ważna jest profilaktyka

W przypadku nowotworów największe znaczenie ma profilaktyka. Tylko regularne badania pozwolą wykryć nam chorobę w stadium, które da dobre rokowania na powrót do zdrowia i normalnego życia. Szczegóły dotyczące profilaktyki znajdziecie na stronie Ministerstwa Zdrowia .

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program ministerstwa ma pokazać kobietom, jak ważne są badania profilaktyczne oraz zachęcić je do wykonywania mammografii. To ważne, by zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki pierwotnej np. właściwa dieta, zachowana aktywność fizyczna i inne działania pozwalające zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi. Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, gdy możliwa jest jej skuteczne leczenie.