W Tychach powstanie ponad 350 nowych mieszkań. Murapol Osiedle Fit już w sprzedaży

Wprowadzony do sprzedaży pierwszy etap Murapol Osiedla Fit obejmuje 2 budynki z szeroką ofertą lokali o powierzchni od 27 mkw. do 72 mkw., o zróżnicowanych układach, od kawalerek po mieszkania 4- pokojowe. W inwestycji zostanie wdrożony pakiet eco, w ramach którego w standardzie budynków zainstalowany zostanie Home Management System, pozwalający na korzystanie z technologii smart home w lokalach. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli zarówno zdalnie, jak i przy pomocy przycisku (tzw. funkcji hotelowej) sterować urządzeniami elektrycznymi, ogrzewaniem czy zaworami wody. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko wygodę i bezpieczeństwo, ale również pozwala na realne oszczędności w zużyciu energii sięgające nawet 28% w skali roku. W każdym mieszkaniu zamontowany zostanie pakiet antysmogowy składający się z zaawansowanego układu filtrów, które chronią wnętrza przed przedostawaniem się do nich smogu, kurzu, alergenów czy owadów. Ponadto do każdego lokalu będzie przynależała dodatkowa powierzchnia zewnętrzna w postaci balkonu, tarasu lub ogródka. Części wspólne zostaną oświetlone energooszczędnymi lampami LED. Z kolei z myślą o fanach jednośladów na terenie inwestycji zamontowane zostaną stojaki rowerowe.

