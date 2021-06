W weekend w Śląskiem będzie się działo. Spotkania, koncerty, imprezy. Sprawdź listę wydarzeń na nadchodzące dni (18-20 czerwca)

Finał sezonu w NOSPR

W piątek, 18 czerwca katowicki NOSPR kończy sezon koncertem, zapowiadającym powrót do świata sprzed pandemii – z publicznością na sali, z dyrektorem artystycznym, Lawrence’em Fosterem na podium dyrygenckim i włoską muzyką operową w programie. To również ostatni raz, kiedy można zobaczyć katowicką salę koncertową w obecnym kształcie – już za kilka tygodni rozpocznie się przebudowa jednego z jej najbardziej wyeksponowanych elementów.

Finałowy koncert sezonu, rozpocznie się o godz. 19.30. Wypełni go włoska muzyka operowa Rossiniego i Verdiego.

To repertuar szczególnie bliski dyrektorowi artystycznemu NOSPR, Lawrence’owi Fosterowi, który od wielu lat jest również dyrektorem artystycznym Opery w Marsylii. Podczas koncertu finałowego w NOSPR w jego interpretacji usłyszymy słynne uwertury do oper Sroka złodziejka oraz Wilhelm Tell Gioacchino Rossiniego.