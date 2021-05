W Wodzisławiu Śl. jest mniej chętnych niż dostępnych szczepionek przeciw COVID-19. "Szczepmy się i wracajmy do normalności"

- Dziennie otrzymujemy około tysiąc preparatów, a szczepimy około 400-500 osób. To oznacza, że zarejestrować się i otrzymać dawkę może praktycznie drugie tyle osób. Wszystkie roczniki mogą się rejestrować i szczepić. U nas można to zrobić szybko. Zapraszamy - mówi Aleksandra Oślizło z Medhouse.

Prezydent Wodzisławia Śl., który kilka dni temu wrócił do pracy po przymusowej przerwie spowodowanej zakażeniem COVID-19, zachęca do rejestracji. Zainteresowani mieszkańcy miasta, którzy na szczepienie mieli wybrać się do innej miejscowości, mogą zmienić lokalizację. Ewentualnie można też skrócić czas oczekiwania. Pod warunkiem, że odpowiada dostępny preparat w wodzisławskim punkcie.

Punkt w ZSP 7 działa od 4 maja. Do dziś (10.05) wykonanych zostanie 2200 szczepień. Póki co dostępne są preparaty: Astra Zeneca i Moderna. Czy wkrótce będą też inne?

We wtorek (11.05) w ZSP 7 ma zostać udostępniona możliwość rejestracji na miejscu. To ukłon w stronę osób, które nie mogą tego dokonać telefonicznie lub przez internet.

"Szczepmy się i wracajmy do normalności"

Po otrzymaniu terminu i lokalizacji przyjęcie szczepionki to praktycznie chwila. Na wejściu do hali jest dezynfekcja dłoni, pomiar temperatury. Później już rejestracja i przejście do jednego z 10 boksów. Samo szczepienie to krótkie wbicie igły - kilka sekund. Następnie umawiany jest termin drugiej dawki. Przed wyjściem z hali należy jeszcze odczekać 15 minut na przygotowanych stanowiskach.