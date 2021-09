W Wodzisławiu Śląskim strażnicy miejscy nie pracują w weekendy i w nocy. Dlaczego?

Po tym jak z pracą pożegnało się dwóch strażników, jeden wakat był już wcześniej do uzupełnienia. Dziś funkcjonariuszy gotowych do pracy w straży w Wodzisławiu jest tylko ośmiu. - Przeanalizowaliśmy liczbę zgłoszeń do straży i okazało się, że w sobotę i niedzielę nie jest ich najwięcej, więc do czasu uzupełnienia kadr i przeszkolenia nowych strażników, pracować będziemy w okrojonej formie. Kiedy dojdą nam alerty smogowe i kontrole posesji, wówczas będziemy musieli wrócić do wcześniejszych zasad, ale jestem optymistką i wierzę, że do tego czasu, w ramach już ogłoszonego naboru uzupełnimy kadry – mówi komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.