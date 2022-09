W wodzisławskim pałacu uruchomiono SOWĘ, czyli małe Centrum Nauki Kopernik. Można ją za darmo odwiedzać od piątku Barbara Kubica-Kasperzec

To pierwsza SOWA zainstalowana w pałacowych wnętrzach. W wodzisławskim Pałacu Dietrichsteinów, który zaledwie kilka tygodni temu oddano do użytku po kosztownym, wartym miliony remoncie, uruchomiono teraz SOWĘ, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W godzinach otwarcia pałacu z SOWY korzystać mogą mieszkańcy regionu - co najważniejsze, atrakcja jest udostępniana za darmo.