W Wojkowicach może zawalić się mały wiadukt. Rozbiórka jest konieczna. Miasto i powiat już się porozumiały w sprawie sfinansowania prac

By prace mogły rozpocząć się jak najszybciej władze Wojkowic, za zgodą radnych miejskich, szybko porozumiały się w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Będzinie.

- Wiadukt, według ekspertyzy budowlanej, grozi zawaleniem i trzeba działać. Konstrukcja zostanie rozebrana, a to, co pod nią, zasypane. Nie ma bowiem ekonomicznego uzasadnienia dla odbudowy wiaduktu. Po prostu powstanie w tym miejscu nowa nawierzchnia , na stabilnym podłożu – wyjaśnia Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Czekać nie było już na co, bo jak oceniają tę sytuację w mediach społecznościowych sami mieszkańcy Wojkowic, cała konstrukcja wygląda tak, jakby powstała w czasach… Jana III Sobieskiego.

Podpisane zostało stosowne porozumienie, na mocy którego obie strony pokryją po 50 procent kosztów tego przedsięwzięcia. A trzeba będzie za wszystko zapłacić 241 tysięcy złotych. Firma, która zajmie się tym problemem, ma wkroczyć do akcji na początku września, by do końca tego miesiąca zakończyć wszystkie prace.