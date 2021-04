W Zagłębiowskim Klubie Szermierczym treningi trwają codziennie. Chętnych nie brakuje. Klub reprezentował Polskę w Kairze czy Budapeszcie

- Obecnie można zapisać się do nas w każdym momencie. Nie prowadzimy naboru jak kiedyś, gdy prowadziliśmy nabór na początku i na końcu sezonu. Wtedy najlepiej można było się zająć grupą młodszych osób. Mamy otwarte zapisy. Można do nas zadzwonić lub pojawić się na treningu, który odbywa się na hali przy ul. Żeromskiego - informuje Tomasz Dominik.

Na początku pandemii rodzice trochę się przestraszyli i ludzie zaczęli odchodzić od treningów. Teraz się to zmieniło. Choć szermierka jest dość niszowym sportem, to zainteresowanie jest spore.

- To pierwsze historyczne zwycięstwo szabli żeńskiej w historii Polski. To dla nas ogromny sukces - mówi dumny Tomasz Dominik.

- Osłabiło to trochę reprezentacje. Nie osiągnęliśmy takich wyników, na jakie liczyliśmy. Reprezentacja dotarła do etapu, w którym walczyła o wejście do finałowej ósemki. Byliśmy osłabieni bez dziewczyn, a do tego natrafiliśmy niefortunnie na Koreę, która była faworytem i później wygrała te zawody - powiedział trener.